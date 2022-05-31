التصريح بدفن جثة شخص قتله ابنه بالمطرية

فتحت نيابة المطرية تحقيقات موسعة، اليوم الثلاثاء، في واقعة اتهام طفل يعاني من مرض نفسى بقتل والده طعنا بالسكين فى صدره.

كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى بوصول شخص به طعنة نافذة وفارق الحياة قبل إسعافه، وأنتقل رجال المباحث إلى المستشفى.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر به طعنة نافذة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية يدعى يوسف،17 سنة، يعانى من مرض نفسي وأنه سدد طعنة لوالده في وجود والدة الضحية ونجل عمه.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق