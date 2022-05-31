مؤتمر مصر تستطيع.. فرصة لتلاقي الخبراء لتوطين الصناعة والاستثمار وتعزيز التبادل التجاري

انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات الجلسة الحوارية الأولى، من النسخة الـ 16 لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» والذي انطلق بعنوان، «التمويل الصناعي والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعي»، ويأتي المؤتمر اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وتضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، للخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة، ويتضمن المؤتمر 12 جلسة، ويناقش عدة محاور حول الصناعة، وتضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

المشاركون في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

وشارك في المؤتمر كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور هاني دميان، خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، والدكتور هاني مصطفى، مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي.

ووجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مستهل حديثها، خلال الجلسة، الشكر لوزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، على تنظيمها مثل هذه المؤتمرات للاستفادة بالعقول المصرية المهاجرة بشكل مؤسسي، مؤكدة أن الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية، لأنه يمتلك تشابكات كثيرة لعدد من القطاعات، كما أنه يخلق قيمة مضافة، ويوفر العديد من فرص عمل لائقة، كما أنه سريع النمو وله إنتاجية عالية.

مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

بداية من التسعينيات.. مراحل الإصلاح في مصر

وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر مرت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح بدأت من تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لكنها دائما ما كانت تتوقف عند الإصلاح النقدي لكن مؤخرا وبدءا من 2016 قررت القيادة السياسية البدء في الإصلاح الهيكلي للاستفادة من المرحلة الأولى بجانب الاستفادة من الإصلاح الهيكلي ودوره في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج وجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وتابعت: «الحكومة بدأت الإصلاحات الهيكلية قبل ظهور وباء كورونا رغم إطلاقها في إبريل 2021، وهي تعتمد على عدد من المحاور أهمها زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا في الإنتاج وزيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات الثلاثة لما بين 30 و35%.

وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعمل قيمة مضافة وتوفير فرص عمل ولذلك تعمل الحكومة على الخروج من بعض القطاعات، موضحة أن كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري، ولذلك تستهدف الدولة تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تخضير الاقتصاد حيث تسعى الدولة للوصول بها إلى 50% من حجم الاقتصاد عام 2025.

نمو الصناعات التحويلية بـ 12%

وأضافت أن هناك زيادة في مساهمة قطاع الصناعات المختلفة عن المستهدف مؤكدة أن الصناعات التحويلية حققت نموا بنسبة 12% في الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» لها مستلزمات إنتاج وبالتالي فهي تحفز قطاع الصناعة وخلقت نوعا من القرى المنتجة في مشروعات مختلفة ويعمل على توطين الصناعة على مستوى المحافظات وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور هاني مصطفي، أستاذ مسئول عن تحالف الجامعات الكندية في الثورة الصناعية الخامسة وممثل كندا للحلف الأطلسي لتقنية الطيران، عن سعادته لتواجده ومشاركته، في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، موضحا أنه على تواصل مع القاهرة منذ 6 سنوات، ويدعمها بقدر استطاعته، ويحاول في كافة المجالات مثل مجال الطيران، موضحا أنه كان اليوم مع وزير الطيران، ويتعامل مع الجامعات الأهلية الجديدة مثل الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان والهيئة العربية للتصنيع كمستشار لرئيس الهيئة لعمل مشاريع خاصة للسكة الحديد والطيران وتحلية الماء والطاقة الشمسية.

مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

أهمية مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

وأضاف مصطفى، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه عندما يعود لمصر، يدرس محاضرات للطلاب ليستفيدوا، وكان العام الماضي أثناء عودته لمصر، في زيارة لبعض المسؤولين بوزارة التعليم العالي ووزارة الطيران ووزارة الهجرة، كما أشرف على طلاب الكلية الفنية العسكرية في دراسة الماجستير والدكتوراه ليعملوا ويتعلموا على أرض الواقع في شركات كبيرة ثم يعودوا لمصر ليؤسسوا مشروعات وشركات كبيرة.

وأكد أن هذا المؤتمر غاية في الأهمية نسبة لما يحدث في العالم من أزمة اقتصادية وحرب وغلاء البترول، مضيفا أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة جداً تتيح لها الفرصة كي تتقدم في العديد من المجالات وهي فرصة جيدة أن تجمع كل هؤلاء العلماء في هذا المؤتمر كي يساعدوا بقدر المستطاع بخبراتهم، وتابع: هي فرصة جيدة لي أيضاً أن أحضر المؤتمر وأتعرف على أشخاص من نفس مجالي في أوروبا لنتبادل المعرفة ونستطيع هكذا أن نساعد مصر أكثر، مضيفا: أنا لا أنتظر المؤتمرات حتى أقدم العون لمصر فأنا أساعد مصر دون مؤتمرات.