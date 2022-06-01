نشر موقع eBay نموذج أولي مزعوم لهاتف Pixel 7 الذكي القادم من شركة جوجل Google الرائدة ، مما يمنحنا أول نظرة على الهاتف الجديد قبل إصداره المقرر في أواخر عام 2022 الجاري.

وكانت جوجل قد كشفت عن هاتفها الذكي منذ أسابيع قليلة في مؤتمر جوجل للمطورين Google I / O 2022 ، وما يمكننا رؤيته في النموذج الأولي يتطابق مع ما أظهرته جوجل بالفعل من قبل، حيث عاد شريط الكاميرا المميز ، لكنه مصنوع من الألومنيوم وبه فتحات للكاميرات التي من المتوقع أن تأتي بمواصفات عالية الدقة، وذلك وفقا لما نشره موقع theverge التقني.

بينما يأتي الغلاف الخارجي للنموذج الأولي لهاتف جوجل Google Pixel 7 باللون الأسود الغامق وبذلك يشبه تمامًا أحد الألوان التي عرضتها جوجل في مؤتمرها I / O 2022.

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 7

وتتضمن قائمة eBay بعض الصور لهاتف جوجل Google Pixel 7 و تُظهر صورة الهاتف أنه يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت ، مما يشير إلى أن جوجل ستعرض مرة أخرى طرازًا بسعة 128 جيجابايت كخيار للهاتف النهائي.

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 7

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 7

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 7

ويتضح من الصور أيضا أن البائع حصل على هاتف جوجل Google Pixel 7 pro أيضا، و يدعي البائع أنه اشترى النموذج الأولي Pixel 7 من تاجر جملة دون معرفة ما هو الهاتف الذي حصل عليه، لكنه أدرك بعد ذلك أنه هاتف جوجل الجديد Google Pixel 7 بعد إجراء البحث ورؤية الصور التي بدت مثل الهاتف الذي بحوزته.

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 7

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 7

تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جوجل القادم Pixel 7

وقد أزال البائع الهاتف على موقع eBay "بسبب وجود خطأ في القائمة" بعد ساعات من الانتشار السريع على Reddit وبعد أن التقطتها منافذ الأخبار التقنية، وعلى الرغم من ذلك تعد الصور المسربة من eBay هي أفضل التسريبات التي توضح بالشكل تفصيلا الشكل الذي سيأتي عليه هاتف جوجل Google Pixel 7.