عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب التنمر على لاعبة من ذوي الهمم.. تغريم مسئولي نادي السلام ببنها

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

قضت محكمة استئناف بنها في جلستها المدنية المنعقدة برئاسة المستشار تيسير محمد كمال رئيس المحكمة، بتغريم كل من: "م ح ع"  و"ع م أ"  و"ا م أ"، و"ص أ ع"، مسؤولى نادى السلام للمعاقين ببنها بتعويض مادي وقدره 20 ألف جنيه، ومبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا أدبيًا لصالح اللاعبة صفاء أحمد عز الدين من ذوي الهمم وبطلة الجمهورية في ألعاب القوى، والتى اتهمتهم بالتعرض لها بالسب والتنمر عليها.


وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول الذى يشغل منصب مدير نادي السلام للمعاقين بسبها وقذفها إذ قال لها: "أنتم تتاجرون بإعاقتكم"، والثاني والذي هددها بإبلاغ النيابة العامة ضدها حال قيامها بجمع توقيعات بسحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة نادي السلام للمعاقين، ومن ثم إثارة الرعب في نفس المدعية.


كما قام الثالث بسحب هاتفها المحمول دون وجه حق، ما دفع المدعية إلى تحرير شكوى ضد المدعى عليهم في النيابة الإدارية نيابة إدارية رابع، وصدر بناء على ذلك القرار التأديبي بالخصم من راتب المدعى عليه، ومن ثم أصابها أضرار مادية وأدبية من جراء فعل المعلن إليهم، ما حدا بها لإقامة دعواها.


يذكر أن صفاء حاصلة على بكالوريوس التجارة جامعة بنها، وقررت أن تمارس رياضة العاب القوى بعد فشلها في الحصول على عمل بسبب قصر قامتها والتنمر عليها، فقررت أن تمارس رياضة العاب القوى وتتفوق على نفسها وتحصل على عدد من البطولات على مستوى الجمهورية.

بنها النيابة العامة مجلس إدارة النيابة جامعة بنها محكمة استئناف بنها نادى السلام للمعاقين ببنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

239 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال مايو الجاري

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يواصل جولاته لتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر

وزير الرى ومحافظ القليوبية يتفقدان مشروعات الرى الحديث وتأهيل المساقى.. شاهد

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر لدفع الأعمال

محافظ القليوبية يعلن تدشين المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا ببنها

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. سلطات خيرسون: نعتزم الانضمام إلى روسيا قريبا

مدبولي يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها

لماذا تختلف درجة اللون الأزرق في كواكب المجموعة الشمسية؟.. اعرف السبب

المشاكل تتوالى.. المحكمة الرياضية تنصر عبدالله السعيد على الأهلي.. تفاصيل

الإعلان عن وظائف جديدة بمصر للطيران.. شروط وتفاصيل

القضاء على الدولار الأمريكي .. ارتفاع تجارة الروبل واليوان بأكثر من 1000٪

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

فيديو

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

محمود سعد : حكاية زواج سمير صبري من فنانة شائكة جدًا

بعد إيقاف شهادة الـ 18%؜ .. مصير أموال أصحاب شهادات بنكي الأهلي ومصر

أبرزها شرب اللبن والماء.. نصائح تحميك من ارتفاع درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ