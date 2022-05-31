تاج الدين:جدري القرود مش موجود بمصر والمرض لم يصل إلى مرحلة الوباء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر لديها خبرة كبيرة في الأمراض الوبائية وكيفية وضع الخطط لمكافحتها .



وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" نحاول بقدر المستطاع اتباع إجراءات استباقية احترازية لمنع دخول جدري القرود إلى مصر".



وتابع محمد عوض تاج الدين :" يتم وضع خطط وقائية احترازية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من جدري القرود".

وأكمل محمد عوض تاج الدين :" جدري القرود مش موجود في مصر ولكن علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية "، مضيفا:" جدري القرود مرض معدي متواجد في غرب ووسط إفريقيا وانتقل من القرود للبشر ورصد حالات منه في بعض دول العالم ".

وتابع عوض تاج الدين :" لم تصل إصابات جدري القرود في العالم إلى مرحلة الوباء".