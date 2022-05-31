المشاكل تتوالى.. المحكمة الرياضية تنصر عبدالله السعيد على الأهلي.. تفاصيل

قبلت المحكمة الرياضية الدولية الطعن المقدم من عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، ضد حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر بالتعويض لصالح النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار.

وحصل الأهلي على حكم من مركز التسوية التحكيم باللجنة الأولمبية، بإلزام عبدالله السعيد، بدفع 2 مليون دولار كتعويض لصالح القلعة الحمراء، بعد انتقاله لصفوف بيراميدز.

ورفضت المحكمة الدولية، طلب الأهلي، وقررت قبول طعن لاعب بيراميدز، في إشارة منها إلى أن حكم مركز التسوية والتحكيم ليس نهائيا.

ينضم لاعبو بيراميدز، المحترفون إلى منتخبات بلادهم لخوض فترة التوقف الدولية الحالية والتي انطلقت بداية من اليوم وتستمر حتى ١٤ يونيو المقبل، وطبقا للأجندة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وانضم إبراهيم توريه لصفوف منتخب بوركينا فاسو مؤخرا، على أن ينضم المهاجم محمود وادي لصفوف منتخب فلسطين، فيما ينضم المهاجم فخري لاكاي لصفوف منتخب جنوب إفريقيا.

وقرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤ أيام بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري والوصول للنقطة ٤٣ في المركز الثاني بجدول الترتيب، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من مساء الجمعة بملعب النادي.