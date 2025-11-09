أحدث ظهور لـ أحمد فهمي وأحمد حاتم في مباراة كأس السوبر المصري

نشر الفنان أحمد فهمي صورته مع الفنان أحمد حاتم من مباراة نهائي كأس السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “الكرة للجماهير”.

ألغى حكم المباراة هدفاً لصالح نادي الزمالك من عمر الشوط الثاني أمام النادي الأهلي،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء قرار الحكم بعد وجود لمس يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر ويسددها مروان عطية على الفور فتسكن شباك محمد عواد.