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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار مصنع للمواد الكيميائية في سيفيرودونتسك الأوكرانية.. والسلطات تدعو السكان لالتزام المنازل

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أفاد مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن غارة جوية ضربت مصنعًا للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا.

وقال سيرجي جايداي، حاكم منطقة لوجانسك، إن “الروس ضربوا خزانًا بحمض النيتريك في مصنع كيماويات”، بينما حث السكان على عدم الخروج من منازلهم بسبب الآثار الخطيرة للحمض.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك، أولكسندر ستريوك، إن القوات الروسية تسيطر الآن على “حوالي نصف” المدينة الإستراتيجية الواقعة بشرق أوكرانيا.

وحسب “بي بي سي”، قال ستريوك قال للتلفزيون الأوكراني: “لسوء الحظ، قطع خط المواجهة المدينة إلى نصفين، لكن المدينة لا تزال تدافع عن نفسها، والمدينة لا تزال أوكرانية”.

وأضاف: “تم تعليق الإخلاء لسوء الحظ، من المستحيل إجلاء المدنيين لأن القتال في الشوارع مستمر“.

سيفيرودونتسك أوكرانيا لوجانسك روسيا القوات الروسية

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