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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونسكو ترد على طلب أوكرانيا: لا يمكن حرمان روسيا من العضوية

اليونسكو
اليونسكو

علقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم، الثلاثاء، على طلب أوكرانيا، بحرمان روسيا من وضع الدولة العضو.

وحسب شبكة "العربية"، قالت اليونسكو إنه لا يمكن حرمان روسيا من عضوية المنظمة طالما هي عضو في الأمم المتحدة.

وتناشد أوكرانيا منظمة "اليونسكو" حرمان روسيا من وضع الدولة العضو.

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وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه تم تقديم مشروع القرار إلى البرلمان الأوكراني، وأن الوثيقة قيد النظر حاليًا من قبل لجنة السياسة الإنسانية والمعلوماتية.

وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القرار: "بصفتها عضوًا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تشارك أوكرانيا دائمًا المبادئ الأساسية لهذه المنظمة وتهتم بالتراث الثقافي الموجود في أراضينا، لكن القصف المدفعي والضربات الجوية والصاروخية التي يشنها الاتحاد الروسي وقيادته تهدف إلى تدمير التراث التاريخي والثقافي لأوكرانيا.

وفي ضوء ذلك، ترى أوكرانيا أنه من غير المقبول أن يكون الاتحاد الروسي حاضرًا في اليونسكو، ولهذا يدعو البرلمان الأوكراني اليونسكو إلى حرمان روسيا من وضع دولة عضو.

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