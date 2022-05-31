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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستستمر لفترة طويلة جدا

دراجي وبوتين
دراجي وبوتين

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ليست إجراءات قصيرة الأجل. 

وقال دراجي، إن "العقوبات ستظل سارية المفعول لفترة طويلة جدا. يجب ألا تكون هناك أوهام بشأن هذه القضية". 

وأضاف: "لذلك، يجب تغيير جميع طرق التجارة لسنوات عديدة، إن لم يكن إلى الأبد". 

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم “الثلاثاء”، إنه في أعقاب الحزمة السادسة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لا يستبعد فرض عقوبات إضافية في الأسابيع المقبلة.

بعد حظر النفط الروسي.. ماكرون لا يستبعد فرض عقوبات إضافية ضد موسكو

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وقال ماكرون عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه يأمل في التوصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع روسيا بشأن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

ولم يستبعد الرئيس الفرنسي احتمال فرض حظر أوروبي مستقبلي على الغاز من روسيا، مشيرًا إلى أن كل شيء سيعتمد على تطور الوضع في أوكرانيا.

وأشاد ماكرون بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، مشيرًا إلى أنه إجراء “محدد” من شأنه أن يغير جذريًا الطريقة التي يحصل بها الأوروبيين على إمدادات الطاقة في المستقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر 90٪ من واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام.

ويستهدف الحظر، الذي نوقش منذ ما يقرب من شهر، تصدير النفط الروسي عن طريق البحر، مع السماح بإعفاء مؤقت لوقود خطوط الأنابيب ، لكسب دعم المجر ودول غير ساحلية أخرى.

الاتحاد الأوروبي روسيا موسكو ماكرون دراجي إيطاليا النفط الروسي

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