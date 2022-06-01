شاومى تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Xiaomi CIVI بتصميم رياضي وأقوى معالج

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تعمل على إطلاق نسخة جديدة من سلسلة هواتف Xiaomi CIVI التى بدأت إطلاقها العام الماضي لاول مرة، ثم أطلقت منها هاتف Xiaomi CIVI 1S في شهر أبريل الماضي.





وبحسب موقع Gizmochina شاومي تسعى لإطلاق هاتف جديد تحت اسم Xiaomi CIVI 2 مع عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة لمنافسة النسخ السابقة، وسيكون مخصصا لمستخدمي الفئة المتوسطة مع تصميم أنيق للغاية مع هيكل رياضي وخفيف الوزن وكاميرا فائقة الدقة وأفضل معالج للفئة المتوسطة.

وسيأتى هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 الجديد بشاشة ذات حافة منحنية مع حواف رفيعة للغاية، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ،ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتقنية Dolby Vision .



وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تيلي ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 ، بواسطة معالج قوى من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 1 الأفضل في هواتف الفئة المتوسطة، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، إل جانب ما يصل إلى 128 أو 256 جيجابايت من سعة التخزين .

وسيحتوى هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط ، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في شهر سبتمبر القادم.