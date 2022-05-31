عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأكبر قوة للبطارية.. موعد إطلاق شاومي للأسورة الذكية Xiaomi Band 7 Pro

تسريبات عن موعد إطلاق
تسريبات عن موعد إطلاق شاومي للأسورة الذكية Xiaomi Band 7 Pro

تصدرت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة الآونة الأخيرة في إنتاج الساعات والأساور الذكية بسبب ما تتميز به من مواصفات متكاملة وسعر منخفض مقارنة بباقي العلامات التجارية، وانطلقت شائعات حول أنه يمكن الكشف عن الأسورة الذكية Xiaomi Band 7 Pro في أوائل شهر يوليو القادم.

وفقا لما نشره موقع Gizmochina التقني كانت الأسورة الذكية Xiaomi Band 7 Pro محط أنظار المحللين والمسربين في الفترة الأخيرة، بينما توقع البعض أن إطلاق Band 7 Pro سيكون في يوليو القادم، كما أفادت مصادر موثوقة أنه سيتم الكشف عن الأسورة الذكية  Xiaomi Band 7 Pro مع سلسلة الهواتف الذكية لشاومي Xiaomi 12 Ultra.

للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11SE

شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية Redmi Buds 4 Pro بمواصفات رائعة

ومن المتوقع أن تأتي الأسورة الذكية الجديدة لشاومي ببطارية قوية أكبر كثيرا من الإصدار الأصليXiaomi Band 7، حيث ستحتوي الأسورة الذكية Band 7 Pro على بطارية تزيد سعتها  حوالي 70 مللي أمبير -على الأقل- عن الإصدار الأصلي Band 7. بالإضافة إلى أنه سيميزها وجود شاشة بحجم أكبر، وستأتي مزودة بتقنية الGPS.

وجدير بالذكر أنه تم رصد هذه الشائعات في تطبيق Mi Door Lock ومشاركته على Weibo منصة التواصل الصينية لكن الرسومات التوضيحية للساعة الذكية لم تفيد بأي معلومات أخرى مفيدة لكنه متطابق مع الرسم التوضيحي الخاص بالساعة الذكية القادمة أيضا من شاومي Mi Band 7 NFC.


ومن المتوقع أن تدلي التسريبات والإعلانات الرسمية عن مزيد من خصائص الساعة الذكية Xiaomi Band 7 Pro بجانب الشاشة الكبيرة والبطارية القوية.

Xiaomi Band 7 Pro اطلاق Xiaomi Band 7 Pro مواصفات Xiaomi Band 7 Pro الهواتف الذكية شاومي ساعة الساعة الذكية الاسورة الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

ترشيحاتنا

القاهرة أدرى برعاية حقوق الإنسان.. خطاب: مصر في قلب النظام العالمي وتحترمه

عاملة إنقاذ نهري تتوسل للأطباء لبتر ذراعها في بريطانيا ..ما قصتها؟

ميدو: موسيماني غير محظوظ بسبب السولية وبدر بانون |فيديو

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

رئيس حكومة إسرائيل عن اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات: الأولى في التاريخ

الخارجية: حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا وصل لـ 720 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ