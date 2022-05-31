بأكبر قوة للبطارية.. موعد إطلاق شاومي للأسورة الذكية Xiaomi Band 7 Pro

تصدرت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة الآونة الأخيرة في إنتاج الساعات والأساور الذكية بسبب ما تتميز به من مواصفات متكاملة وسعر منخفض مقارنة بباقي العلامات التجارية، وانطلقت شائعات حول أنه يمكن الكشف عن الأسورة الذكية Xiaomi Band 7 Pro في أوائل شهر يوليو القادم.

وفقا لما نشره موقع Gizmochina التقني كانت الأسورة الذكية Xiaomi Band 7 Pro محط أنظار المحللين والمسربين في الفترة الأخيرة، بينما توقع البعض أن إطلاق Band 7 Pro سيكون في يوليو القادم، كما أفادت مصادر موثوقة أنه سيتم الكشف عن الأسورة الذكية Xiaomi Band 7 Pro مع سلسلة الهواتف الذكية لشاومي Xiaomi 12 Ultra.

ومن المتوقع أن تأتي الأسورة الذكية الجديدة لشاومي ببطارية قوية أكبر كثيرا من الإصدار الأصليXiaomi Band 7، حيث ستحتوي الأسورة الذكية Band 7 Pro على بطارية تزيد سعتها حوالي 70 مللي أمبير -على الأقل- عن الإصدار الأصلي Band 7. بالإضافة إلى أنه سيميزها وجود شاشة بحجم أكبر، وستأتي مزودة بتقنية الGPS.

وجدير بالذكر أنه تم رصد هذه الشائعات في تطبيق Mi Door Lock ومشاركته على Weibo منصة التواصل الصينية لكن الرسومات التوضيحية للساعة الذكية لم تفيد بأي معلومات أخرى مفيدة لكنه متطابق مع الرسم التوضيحي الخاص بالساعة الذكية القادمة أيضا من شاومي Mi Band 7 NFC.



ومن المتوقع أن تدلي التسريبات والإعلانات الرسمية عن مزيد من خصائص الساعة الذكية Xiaomi Band 7 Pro بجانب الشاشة الكبيرة والبطارية القوية.