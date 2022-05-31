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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فهمي عمر: الإذاعة المصرية تعيش على مجد مازال يمتد

الإذاعة المصرية
الإذاعة المصرية

قال الإذاعي فهمي عمر؛ إن الإذاعة المصرية تتمنى أن تمتد لها الأيدي لكي تستطيع إكتشاف النجوم في الغناء وإنتاج الدراما الخاصة بها، أما الآن تعجز الإذاعة عن إنتاج الأغاني أو الدراما أو أقامة الحفلات كما في السابق وذلك ما يعيق الإذاعة المصرية .

وأضاف فهمي عمر خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ أن الإذاعة المصرية يوجد بها كوادر إذاعية جيدة ودائما ولادة؛ وهي تعيش على مجد ما زال يمتد.

وأوضح فهمي عمر؛ أن الإذاعة المصرية كان مبدأها منذ تأسيسها تقديم الترفيه التثقيفي والثقافة الترفيهيه ؛  مضيفا أن هناك بعض التسجيلات مسحت بالخطأ وتم إكتشاف ذلك خلال البحث عن برامج إذاعية للرواد الأوائل مثل عبد الوهاب يوسف وأنور الراعي وبابا شارو.

وأشار فهمي عمر إلى أن كل إنتاج الإذاعة قديما عاش في الوجدان فالجميع يتذكر علي بابا والأربعين حرامي وخوفوا بان الهرم الأكبر وألف ليلة وليلة وغيرها من الأعمال التراثية؛ مضيفا أن الإذاعة ستظل هي وسيلة الإعلام الأولى مهما تعددت الوسائط الحديثة لأنها وسيلة إعلامية سهله ولا يتطلب من المستمع إنتباه كامل مثل التليفزيون .
 

 

فهمي عمر الاذاعة المصرية الدراما الاغاني الإذاعة

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