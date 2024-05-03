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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقجع ردا على ترشحه لرئاسة الكاف : لن أنافس أبوريدة في أي موقع

صدى البلد

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو تنفيذية الفيفا أن الحضور العربي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قوي وهو ما يعبر عنه العديد من الأحداث والتفاصيل في إدارة الكرة الإفريقية.

وحول ترشحه يوما ما ضد هاني أبوريدة لرئاسة الاتحاد الإفريقي قال فوزي لقجع عبر برنامج لقاء خاص المذاع عبر تلفزيون وراديو أون سبورت مع الإعلامي محمد الليثي: لن يحدث وأترشح ضد هاني أبوريدة في أي منصب مهما كان فهو أخ بالنسبة لي وعلاقتي به تشهد.

وردا على موعد تولي مسئول عربي لرئاسة الكاف قال لقجع : الحضور العربي سواء في تنظيم البطولات مثل استضافة المغرب لبطولة كأس العالم 2030 وكذلك الحضور في استضافة كافة البطولات الكبرى على صعيد الأندية والمنتخبات وهو حضور رائع وقوي ومؤثر يرد على أي حديث يخص دور الشخصيات العربية.

وتابع فوزي لقجع: الحضور العربي أيضا مؤثر في وجود مقر الكاف في مصر وأيضا في الشخصيات المتواجدة على صعيد الإدارات التنفيذية الكبرى في الاتحاد الإفريقي .

وشدد فوزي لقجع على أن الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى لم الشمل والعمل مجموعة والسعي فقط وراء فرض الاستقرار على الكاف.

وعن إمكانية رئاسته الكاف مستقبلا قال لقجع: طموح المستقبل يجب أن نراجع خلاله مسار تاريخ علاقتي بكرة القدم ودائما علاقتي بالكرة حب وشغف وساعدني مساري الإداري في ضخ دماء جديدة في شريان الكرة المغربية والإفريقية من أجل بلورة الطموحات المشتركة وسأكون دائما في هذا المسار ولا أحد يعلم ماذا يحدث.

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