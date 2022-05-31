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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسما إبراهيم في وصلة تدريب داخل الجيم.. صور

اسما ابراهيم
اسما ابراهيم

تحرص الإعلامية أسما إبراهيم على التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى، ومشاركة الطرق التى تحافظ بها على لياقتها من خلال المواظبة على التدريبات البدنية.


وظهرت أسما إبراهيم، بإطلالة جذابة وهى تؤدي تدريبات رياضية قوية داخل الجيم وشاركت جزء من التدريبات في صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

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وقدمت أسما إبراهيم حلقات خاصة في رمضان المنقضي من برنامجها "حبر سري" الذي يعرض على شاشة قناة "القاهرة والناس"، وذلك بعد نجاحه الكبير الذي حققه الفترة الأخيرة.


برنامج "حبر سري"، يذاع خلال الفترة الحالية في الحادية عشرة مساء، يومي الخميس والجمعة، على القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.

 

في الجيم الإعلامية أسما ابراهيم تدريبات بإطلالة جذابة تدريبات رياضية

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