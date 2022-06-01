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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هالة حشيش: دخلت ماسبيرو عشان بفكر في النشرة الإخبارية الإنجليزية| فيديو

الإعلامية القديرة
الإعلامية القديرة هالة حشيش

قالت الإعلامية القديرة هالة حشيش أن البرنامج الأوروبي هو الأهم في مسيرتها الاذاعية والإعلامية وأن العمل الإذاعي لها سيبقى العشق الأول رغم تجربتها التلفزيونية.

 تابعت خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": أنا دخلت المبنى التلفزيون عشان الراديو وليس من أجل التفلزيون كنت بفكر بس في نشرة الاخبار الإنجليزية ".

 أكملت : أنا خريجة كلية الآداب قسم لغة إنجليزية وعينت معيدة في أداب" أنجلش" ولم أستطع حينها التعيين في القنوات العربي وبالتالي كان نظام البرنامج الأوروبي والإذاعة بالقطعة لان كان بيتعمل للبرامج الموجهة لكن من يتحدث اللغات أن يكون متخصصاً في اللغات حيث كانت هناك هناك برامج موجهة باللغات المختلفة بالإنجليزية والفرنسية بالإضافة للبرنامج المحلي المقدم باللغات المختلفة للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر حيث كان عددها كبيراً ومؤثراً حيث كان هذا البرنامج الأوروبي هو وسيلة تواصل الأجنبي المقيم في مصر مع المجتمع مكنش فيه إنترنت ولاستالايت "

 وكشفت أن إعلانات الالتحاق بالبرنامج الأوروبي كانت غاية في الدقة والصعوبة وأنها دخلت الإعلان عبر الصدفة قائلة : " كان قبل تعيني كمعيدة قدمت ونجحت ومن أمتحنني كان بابا شارو وصفية المهندس وهمة مصطفى رأتني وقلتلي تنفعي تلفزيون لكن وقتها جالي تعيين في الجامعى ووالدي قلي إزاي تسيبي الجامعة وتروحي الاذاعة ؟

واصلت : " جالي البرنامج العام لكن أنا قلت عاوزة الأوروبي عشان أحافظ على تعيين الجامعة وكان بالنسبة لينا البرنامج الأوروبي هواية نستمع بها كنا عيلة واحدة وبنعلم بعض ".

هالة حشيش برنامج كلمة أخيرة توك شو البرنامج الأوروبي

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