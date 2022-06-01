الانتهاء من 72 كيلو من طريق سيوة

محافظ مطروح يبحث سرعة الانتهاء من رصف طريق سيوة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء عدد من خطة الأعمال الخاصة بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وعدد من مديري المديريات والادارات.



حيث تم مناقشة جهود الإسراع في إنشاء طريق سيوة الخرسانى بطول ٣٠٠ كم تم الانتهاء من ٧٢ كم حتى الان ضمن قطاعين وجارى العمل حاليا باربع قطاعات مع تقسيم الطريق باجمالى ٦ قطاعات بالاضافة الى الانتهاء من مدخل مدينة سيوة بطول ٧،٦ كم .



ويتم العمل بطرق تنموية لربط التجمعات بالطرق الرئيسية بطول ٤٥٠كم لللتيسير على المواطنين بتلك التجمعات باقي منها ٦٠ كم فقط ضمن خطة العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.



وجارى العمل بالقرية البدوية ببراني بعدد ٢٤ بيت بدوى بالاضافة الى توصيل المرافق .



ووجه المحافظ بدعوة المواطنين من أهالي براني ممن تنطبق عليهم الشروط الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ( بيت بدوى)باسكان القرية البدوية بابو ميلاد بمدينة برانى التوجه لمجلس مدينة براني للتقديم لحين اجراء القرعة العلنية تحقيقا للشفافية.