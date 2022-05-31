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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار مرسي مطروح يستقبل أولى الرحلات السياحية من مالبينسا بميلانو .. صور

مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي

استقبل مطار مرسي مطروح الدولي، اليوم أولى رحلات الطيران التابعة لشركة الطيران Neos air  القادمة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا بمعدل رحلة واحدة إسبوعيا قابلة للزيادة لتصل إلى 4 رحلات أسبوعيًا بحلول شهر يونية القادم وحتى نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وقد تم استقبال الطائرة برش المياه كتقليد دولي متبع عند استقبال طائرة تقوم بأول رحلة للمطار كما قام فريق من العلاقات العامة بمطار مرسي مطروح باستقبال الركاب وإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

وقام أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة مطروح بالترحيب بالسائحين وطاقم الطائرة واستقبالهم بالورود وتوزيع النشرات والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة كما تم استقبال السائحين بفرق من الفلكولور الشعبي وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم

جدير بالذكر أن مطار مرسي مطروح الدولي شهد في الآونة الأخيرة أعمال تطوير كما تم عمل صيانة لكافة مرافق المطار

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مطار مرسي مطروح مرسى مطروح مطار مالبينسا ميلانو إيطاليا

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