مجدي عبدالغني ساخرا: ميكيسوني طوله متر وربع ولا يصلح للأهلي

سخر مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، من الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب القلعة الحمراء مشيراً إلى أنه لايصلح للعب في الفريق.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج «ملعب البلدوزر» المذاع عبر فضائية «الشمس»: “هل الأهلي تعاقد مع ميكيسوني، للجلوس على الدكة والصرف على علاجه”.

وتابع: “ميكيسوني لا يصلح للعب في الخط الهجومي في نادي بحجم النادي الأهلي”.

واختتم ساخراً: “ميكيسوني طوله متر وربع ولا يصلح للعمل مع عم حارس”.

وأصيب الموزمبيقي لويس ميكيسوني بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما أدى إلى غيابه عن الفريق في المباراة الماضية أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدفين للاشئ أمام الوداد على مركب محمد الخامس، ليتوج الفريق المغربي بالبطولة الثالثة في تاريخه.