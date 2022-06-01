عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا
كورونا

 أعلنت الجزائر، اليوم تسجيل ٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٨٨٤ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤١٦ أشخاص، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.
وأوصت الوزارة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

فيروس كورونا الحجر الصحي الجزائر وزارة الصحة الصحة الجزائرية السلطات الجزائرية رفع الحظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

ترشيحاتنا

تحدى جديد.. أسعار السيارات الكهربائية تواجه ارتفاع سعر الليثيوم عالميا

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات نهاية العام

هل يجوز الاشتراك في إخراج الصدقة؟.. دار الإفتاء ترد

واقعة شديدة الغرابة.. رجل يخلع ملابسه ويصرخ في ركاب طائرة باسكتلندا

هل العبرة في الصلاة بدخول الوقت أم بالأذان؟.. حكم أدائها قبل وقتها

ميدو يهاجم مجاهد وأبوريدة: تصريحات فوزي لقجع بلطجة وتتم تحت أعينكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ