محمد عبدالواحد : تاو لا يصلح للأهلي.. والقيمة التسويقية للدوري غير عادلة|فيديو

يرى محمد عبدالواحد، نجم نادي الزمالك السابق أن بيرسي تاو لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي، مشيراً إلى أن محمد شريف أفضل منه.

وقال عبدالواحد في تصريحاته عبر برنامجه «ملعب البلدوزر» على قناة «الشمس»: “إن بيرسى تاو لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي، وأرى أن محمد شريف افضل منه”.

وتابع: “البديل الجاهز حاليا لبيرسى تاو هو حسام حسن ويجب أن يمنحه موسيمانى الفرصة لأن تعامله معه والدفع به في دقائق قليلة يعتبر إهانة كبيرة”.

وأشار: “القيمة التسويقية للدوري المصري غير عادلة ومستحيل لاعب في مصر ياخد 30 مليون جنيه”.

واختتم: “هناك لاعبون في الدوري الإسباني والإنجليزي لا يحصلون على هذه المبالغ التي يتقاضها اللاعبون في مصر".