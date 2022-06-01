علاء نبيل: الكرة المصرية تحتاج لجيل جديد.. فيديو

انتقد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق طريقة إدارة الكرة المصرية محذرا من فقدان كافة البطولات الأفريقية خلال الفترة المقبلة.



قال علاء نبيل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “إذا استمرت إدارة الكرة المصرية بهذه الطريقة سنفقد كل البطولات في الفترة المقبلة”.



أضاف: “عندما صعدنا مع هيكتور كوبر لنهائي كأس الأمم وكذلك تأهلنا إلى كأس العالم لم يستمتع الجمهور المصري بأداء المنتخب الوطني”.



وواصل: "كل همنا مين الجهاز الفني الجديد بعد الإخفاق، زي ما الأهلي خسر من الوداد الكل طالب برحيل موسيماني"

وختم حديثه قائلا: "لازم يبقى في إحلال وتجديد، لازم اتحاد الكرة يعلن إن في جيل جديد هيتم تكوينه وتطويره للمستقبل"