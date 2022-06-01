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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب كسر القفل.. سقوط لص تخصص في سرقة المحال التجارية بحلوان

صدى البلد

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المتاجر وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل عمله الكائن بدائرة القسم وسرقة كمية من السجائر من داخله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - عدد من علب السجائر - أجنة حديدية).

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته.

وأضاف بقيامه بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وأقر أن السجائر المضبوطة بحوزته من متحصلات الواقعة، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الأمن القاهرة إعادة المسروقات

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