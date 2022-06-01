عزيز الشافعي يرد على عمرو مصطفى: بحب أشتغل وأجتهد وأطور من نفسي

رد الملحن عزيز الشافعي على الملحن عمرو مصطفي بعد انتقادات الأخير علي الملحنين الذين يتعاونون مع الهضبة عمرو دياب.

وقال عزيز الشافعى عبر برنامج et بالعربي : "أنا مبتفرجش على البرامج اللي مفيهاش محتوى وغرضها الإثارة، وإحنا كشغالين في المهنة دي، علينا دور كبير إننا نشتغل ونقدم حاجة فيها محتوى، أعتقد أحسن نشتغل ونعمل حاجات كويسة أفضل، حتى نسحب بيها البُساط من أي حاجة دون المستوى.

واضاف عزيز الشافعي: أنا بشتغل وبجتهد أن لما أمشي أسيب حاجة كويسة، ومسيبش حاجة مسيئة ولا ليا ولا لزملائي، بحب اشتغل واحب اجتهد دايمًا وأطور من نفسي، ومش راضي عن أي مستوى أو أي حاجة بوصل لها، وأنا مش عايز أتكلم على حد ومبشوفش حد.. أنا بتكلم عن شغلي وعن المزيكا بتاعتي فقط.

وأطلق عمرو مصطفى عددا من التصريحات النارية، شملت عمرو دياب، وتامر حسني، ونوال الزغبي وأغاني المهرجانات، وهو ما دفعه إلى إحتلال الترند خلال الساعات الماضية.

نفى الملحن عمرو مصطفى أن يكون للنجم الكبير عمرو دياب أي دور في تقديمه للجمهور.

وأضاف: «الشاعر عادل عمر والفنان الراحل عامر منيب هما من قدماني للجمهور، وقبل عادل وعامر، ربنا سبحانه وتعالى ومجهودي»، مشددا على أنه منح ألحانه للكثير من المطربين في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، وقال: "كلهم زي بعض أنا دلوقتي بحب عمرو مصطفى بس، مفيش حد مهم، مزيكتي هي اللي مهمة".

وعن علاقته بعمرو دياب، قال: "مفيش عشرة، ده ماجاش عزاني في أمي، مش عايز حد يتكلم عن الموضوع ده أصلا، لأن عندي ردود هاتزعل، ومش عايز أجيب الاسم أصلا، خسارة".

وتابع: "محدش غالي عليا، الغالية عليا راحت وهي أمي، عشان بعد وفاتها حبيت نفسي بس، ودي كانت نصيحتها ومكنتش بسمع كلامها".