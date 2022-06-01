رئيس تحالف الجامعات الكندية : الثورة الصناعية كل ما يعمل بالإنترنت |فيديو

قال الدكتور هاني مصطفي رئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة وخبير الطيران العالمي ، أنا أعيش في كندا منذ 50 عاما تقريبا ولدي 5 أحفاد وذات مرة سألوني عن الثورة الصناعية قمت بالرد عليهم بكل بساطة هي " كل ما هو يعمل بالانترنت الآن ثورة صناعية رابعة" .

واضاف هاني مصطفي خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن الألمان عام 2011 ظهروا بما يمسي بالثورة الصناعية الرابعة وهذا لانهم اصبح لديهم كل ما هو يعمل بالذكاء الاصطناعي ، مؤكدا انه كان هناك تخوف من أن الذكاء الاصطناعي عند ظهوره سيقلل العمالة .

واوضح هاني مصطفي ، إن الأوروبيين من سنتين تحدثوا عن الثورة الصناعية الخامسة ، مؤكدا أن الفرق بين الثورة الصناعية الرابعة والخامسة هو أن الخامسة يدخل فيها العنصر البشري لأنه هو من يتحكم في الذكاء الاصطناعي .