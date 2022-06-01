رئيس المصريين الأحرار: تطوير الإنسان المصري أهم أسس وملامح الحوار الوطني ..فيديو

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ، إن أي شخص سيشارك في الحوار الوطني يقدم ما لديه من قضايا في ملفات للنقاش حولها ، مؤكدا أن مصر بها مشكلة في الشخصية المصرية ويجب تطوير الشخصية المصرية خلال المرحلة القادمة ستحل اغلب مشاكلنا.

وأضاف عصام خليل خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن الهدف الرئيسي لدينا هو بناء وتطوير الشخصية المصرية ،؛ مشيرا إلي أن تطوير الإنسان المصري وتكوين الشخصية هو أهم الأسس والملامح التنفيذية للحوار الوطني.

وأوضح عصام خليل ، إن بعد الشخصية المصرية يهمنا تواجد اقتصاد قوي وهذا لن يتوافر ألا اذا توافر مواطن قوي ، مؤكدا أن قوه أي دولة تكمن في ثرواتها البشرية.