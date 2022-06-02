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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهرجان الدولي للفيلم بفاس يكرم الفنانة إلهام شاهين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تنتظر الفنانة إلهام شاهين، تكريمها ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في فاس، المقام في الفترة من 24 يونيو إلى 30 يونيو في مدينة فاس المغربية. 

 

أحدث أعمال إلهام شاهين

وكانت لعبت الفنانة إلهام شاهين بطولة مسلسل بطلوع الروح، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

 

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

 

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة.

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