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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لجنة من الأعلى للجامعات لتقييم كلية الحاسبات الآلية ونظم المعلومات بالعريش

لجنة من الأعلى للجامعات
لجنة من الأعلى للجامعات في زيارة لجامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اللجنة المشكلة من قطاع علوم الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقييم كلية الحاسبات الآلية ونظم المعلومات بجامعة العريش.

وضمت اللجنة كلاً من الدكتور أحمد شرف الدين، الأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بجامعة حلوان، والدكتور حاتم عبد القادر، أستاذ نظم المعلومات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وبحضور  الدكتور هند عبد الحميد حميدو، عميدة الكلية، والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية الحاسبات الآلية ونظم المعلومات بجامعة العريش.

وعقب اللقاء، تفقدت اللجنة يرافقها عميد الكلية، ووكلاء الكلية، المعامل، وتمت مناقشة الطلاب في طرق التدريس التي يتم الاعتماد عليها داخل المعامل، ومدى الاستفادة من المقررات التي يقوم الطلاب بدراستها.

وشملت  الزيارة مكتبة الكلية والاطلاع على المراجع العلمية الموجودة بها، ثم زيارة للقاعات التدريسية.

كنترول الكلية 

كما تفقدت اللجنة كنترول الكلية وعقدت عددًا من المقابلات مع عدد من الطلاب سواء الجماعية أو الفردية، حيث تمت مناقشتهم في أمور الكلية وطرق التدريس، كما استمعوا للطلاب للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية داخل الكلية.

والتقت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول العملية التعليمية داخل الكلية وسبل دعمها، ثم التقت بالإدارة العليا للكلية ممثلة في عميد الكلية والوكلاء لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالكلية والمتوقع من تجهيزات خلال العام القادم، وأخيرًا اجتمعت اللجنة بأمين الكلية والجهاز الإداري.

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كلية الحاسبات نظم المعلومات جامعة العريش

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