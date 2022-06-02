برلمانية: مصر تستطيع بالصناعة نجح في خلق مشروعات قومية لزيادة الإنتاج المحلى

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” وبجهود وزارة الهجرة بقيادة الوزيرة نبيلة مكرم المكثفة خلال الفترة الماضية للتحضير إلى مؤتمر “مصر تستطيع”، مؤكدة أن مؤتمر مصر تستطيع خرج إلى النور ونجح بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التى تعمل على توطين الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات.

وقالت سولاف درويش إن مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” نجح وبجدارة في خلق مشروعات قومية لزيادة الإنتاج المحلى، كما أن الاستعانة بالعلماء والعقول المهاجرة من الخارج يدعم قطاع الصناعة لما لهم من وجود فى مؤسسات فكرية وبحثية عالمية، ما يسهم فى النهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى لمواجهة أى تحديات، كما أن التواصل الدائم مع المستثمرين والأجانب والمسئولين بالخارج يسهم بنتائج إيجابية في التنمية بمختلف القطاعات، لا سيما فى ظل الجهورية الجديدة.

وأضافت أن المصريين بالخارج يرغبون دومًا في إعطاء خبراتهم للدولة المصرية، والدولة المصرية دائما حريصة على الاهتمام بخبرائها في الخارج ورعايتهم وبناء جسور التواصل والثقة معهم، كما أن توصيات مؤتمر مصر تستطيع هامة وتأتي فى توقيت غاية فى الأهمية، لا سيما وأنها جديدة ومبتكرة وقابلة للتنفيذ، وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر من تبادل الخبرات المختلفة والاستفادة منها بين الداخل والخارج.

واختتمت وكيلة القوى العاملة بيانها بأن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة فى نسخته السادسة يأتى متماشيا مع رؤية الدولة المصرية، والتى تعكس مدى اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، كما أن الاستعانة بخبرات المصريين حول العالم يساهم فى دعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات والقطاعات.

