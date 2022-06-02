ضبط 5 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة فى حملات تفتيشية بالمنوفية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 إبريل وحتى 24 مايو الماضى ، حيث أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات قد أسفرت عن تحرير (31) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986بإجمالى مضبوطات تزيد عن (5) طن و(500) كجم عبارة عن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية وبالإشتراك مع مديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، لافتا إلى أنه خلال تلك الحملات تم تحرير (8) محاضر جنح بمركز أشمون وضبط ما يزيد عن (193) كجم لحوم بقري وكبدة ودواجن ، و ( 5) محاضر بمركز ومدينة منوف والتحفظ على (255) كجم لحوم مفرومة ومصناعات وأسماك ، وكذا تحرير محضرين أحدهم بمدينة سرس الليان ضد صاحب مخزن أسماك وضبط ألفان و(550) كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأحد المخازن والآخر بمركز ومدينة الشهداء والتحفظ على (60) كجم لحوم جملي ، و(5) محاضر بمركز الباجور ضد أصحاب ثلاجات ومحال تجارية بإجمالى مضبوطات (598)كجم لحوم دواجن وسجق وكفتة ودهون ، فضلا عن تحرير (4) محاضر بمركز شبين الكوم وضبط ما يزيد عن (1,5) طن لحوم بعدد من المنشآت الغذائية ، و(5) محاضر ببركة السبع والتحفظ على أكثر من (259) كجم دواجن ولحوم وأسماك وكبدة ، فيما تم تحرير محضرين بمركز ومدينة قويسنا بإجمالى مضبوطات (109)كجم لحوم بقري ومفرومة ودواجن ، هذا وقد تم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام .

وفى ذات السياق ، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة والمطاعم بنطاق المركز ، وأسفرت عن تحرير (3) محاضر جنح والتحفظ على (75)كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والجهات الأمنية والمعنية فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى مع التفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .