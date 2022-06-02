تأشيرة العمرة في 24 ساعة.. السعودية: مليون حاج وبطاقة ذكية لكل ضيف هذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، وأن الاستعدادات قد اكتملت.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام.

وأضاف أن "التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي"، مشيرا إلى أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

وأوضح الربيعة أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات.

وأشار وزير الحج إلى أن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن؛ مضيفا أنه تم إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة.

وفي سياق أخر، أبلغت شركة الخطوط الجوية السعودية، شركات السياحة بوقف قبول الركاب حاملي تأشيرات الزيارة بكل أنواعها إلى مطارات "جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف"، استعدادا لبدء موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية في خطابها الموجه لشركات السياحة، أنه "سيتم وقف قبول حاملي تأشيرات الزيارة خلال الفترة من 9 يونيو الجاري وحتى 9 من يوليو المقبل".