طارق الخولي: جارٍ الانتهاء من إجراءات الإفراج بعفو رئاسي عن 5 محبوسين جدد

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، إنه جاري الإنتهاء من إجراءات الإفراج عن 5 من المحبوسين، وذلك ضمن قائمة العفو الرئاسي.

وكتب طارق الخولي على صفحته الشخصية على "فيس بوك": جاري الإنتهاء من إجراءات الإفراج عن كلا من :

- خلود سعيد

- حسين خميس شبل مبروك

- عبد الرحمن موكا

- علاء عصام رمضان

- محمد محي الدين محمد

وكان طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسى، قد صرح أن لجنة العفو الرئاسى توسعت لتشمل الإفراج عن الغارمين والغارمات.

وأضاف الخولي"، خلال حواره ببرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن لجنة العفو الرئاسى تبحث عن السجناء غير المشهورين للإفراج عنهم.

وأوضح تنسيقية شباب الأحزاب، أن فلسفة لجنة العفو الرئاسى تمنح السجناء فرصة جديدة للتعايش السلمى مع المجتمع، وتفحص الحالات وترسل توصياتها بالأفراج عن المستحقين.

وتابع تنسيقية شباب الأحزاب ، أن الغارمين والغارمات لهم وضع إنسانى خاص ونتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتسهيل الإفراج عنهم.

وكان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أكد أن الرئاسة قامت بتعجيل العفو عن المهندس يحي حسين عبدالهادي.

وأضاف العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ، أنه سيتم الإفراج عن مجموعة جديدة اليوم الخميس في تمام الساعة الـ١٠ صباحا.

وأوضح أن قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الداخلية قام بالاتصال بأهالي المفرج عنهم، لإبلاغهم بقرار العفو الرئاسي.

وكشف العوضي ، أن هناك انفتاح وانفراجة تحدث في الجمهورية الجديدة ، مشيداً بقرار رئاسة الجمهورية بقرارات العفو عن المسجونين على ذمة قضايا سياسية ، مما يؤكد على رؤية الدولة في تقبل آراء الآخرين.