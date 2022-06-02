عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق الخولي: جارٍ الانتهاء من إجراءات الإفراج بعفو رئاسي عن 5 محبوسين جدد

طارق الخولي، عضو
طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، إنه جاري الإنتهاء من إجراءات الإفراج عن 5 من المحبوسين، وذلك ضمن قائمة العفو الرئاسي.

 

وكتب طارق الخولي على صفحته الشخصية على "فيس بوك": جاري الإنتهاء من إجراءات الإفراج عن كلا من :

- خلود سعيد 

- حسين خميس شبل مبروك 

- عبد الرحمن موكا 

- علاء عصام رمضان 

- محمد محي الدين محمد

 

وكان طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسى، قد صرح أن لجنة العفو الرئاسى توسعت لتشمل الإفراج عن الغارمين والغارمات.

 

وأضاف الخولي"، خلال حواره ببرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار،  أن لجنة العفو الرئاسى تبحث عن السجناء غير المشهورين للإفراج عنهم.

 

وأوضح تنسيقية شباب الأحزاب، أن فلسفة لجنة العفو الرئاسى تمنح السجناء فرصة جديدة للتعايش السلمى مع المجتمع، وتفحص الحالات وترسل توصياتها بالأفراج عن المستحقين.

 

وتابع تنسيقية شباب الأحزاب ،  أن الغارمين والغارمات لهم وضع إنسانى خاص ونتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتسهيل الإفراج عنهم.

 

وكان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أكد أن الرئاسة قامت بتعجيل العفو عن المهندس يحي حسين عبدالهادي.

 

وأضاف العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ، أنه سيتم  الإفراج عن مجموعة جديدة اليوم  الخميس في تمام الساعة الـ١٠ صباحا.

 

وأوضح أن قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الداخلية قام بالاتصال بأهالي المفرج عنهم، لإبلاغهم بقرار العفو الرئاسي.

 

وكشف العوضي ، أن هناك انفتاح وانفراجة تحدث في الجمهورية الجديدة ، مشيداً بقرار رئاسة الجمهورية بقرارات العفو عن المسجونين على ذمة قضايا سياسية ، مما يؤكد على رؤية الدولة في تقبل آراء الآخرين. 

طارق الخولى لجنة العفو الرئاسي مجلس النواب قائمة العفو الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

انهيار أسعار الذهب.. عيار 21 يهوى لأقل من 1000 جنيه| شاهد

ترشيحاتنا

لـ الفائزين بقرعة الحج.. الداخلية تعلن الأوراق المطلوبة

وصول المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لمحكمة جنايات القاهرة

ننشر أهم 5 دول مستوردة للنحاس المصري خلال الربع الأول من 2022

بدون إنترنت.. كيفية استخدام خرائط جوجل في وضع الأوفلاين

مؤشر لمستقبلها الكهربائي.. بويك تكشف عن wildcat.. صور وفيديو

الكود السري.. 3 إجراءات جديدة لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ