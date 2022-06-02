عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه لـ بيروت لتقديم يد المساعدة والدعم للبنان

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي


 توجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الخميس إلي العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رفيعة المستوي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب  للجمهورية اللبنانية، حيث تأتي هذه الزيارة إثر دعوة من قبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وذلك لتعزيز العمل العربي المشترك للوقوف على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية التي تشهدها لبنان حالياً، وتوجيه المساعدات الاجتماعية والتنموية المطلوبة في هذا الصدد.
 
وقد أعربت القباج عن حرصها على المشاركة في هذه الزيارة التي تعكس اهتمام مصر بدعم العمل العربي الاجتماعي والتنموي المشترك، والذي يهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء العرب من أجل تقديم يد المساعدة والدعم للبنان الشقيقة لتحسين أوضاعها التي تعاني منها منذ فترة.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الزيارة تأتي اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة في وقت الأزمات والمحن، مشيرة إلي أنه من مبدأ الإنسانية المصرية تجاه الشعب اللبناني الشقيق في التوقيتات الصعبة بداية من حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تم إرسال فرق الإغاثة المصرية  بالمساعدات الطبية والإغاثة العاجلة والتي شملت أكثر من 150 طنا من المستلزمات الطبية، علاوة على المواد الغذائية مرورا بالأزمة الاقتصادية اللبنانية واستكمالا للدعم المصري للشعب اللبناني تم استكمال جسر المساعدات الإنسانية بأكثر من 500 طن من المواد الإغاثية والطبية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة  لقاء وزيرة التضامن  مع رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء اللبناني ووزير الشئون الاجتماعية بالدولة الشقيقة ، وذلك لمناقشة ما قامت به وزارة الشئون الاجتماعية اللبنانية من قطعها شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية والخدمية والاجتماعية، معتمدة في ذلك على تنفيذ إستراتيجية جديدة للعمل الاجتماعي تقوم على الإنسجام مع المفهوم المعاصر للتنمية البشرية، والذي يركز على المسؤولية الاجتماعية وعلى جعل الإنسان محور عمليات التنمية، حيث لا يقتصر دورها على تقديم المساعدة للفئات المحتاجة فحسب، بل يتعداه إلى الدور الإنمائي المتكامل.
 
وسيعقب تلك اللقاءات زيارة لبعض الجمعيات الأهلية اللبنانية المعنية بالمسئولية الاجتماعية للتعرف على مشاركة المجتمع المدني بمؤسساته التطوعية مع الحكومة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم زيارة مركز تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة والتعرف على الخدمات المقدمة لهم من مساعدات  مالية وطبية وأجهزة تعويضية وأجهزة تعليمية ، وزيارة دار لكبار السن في بيروت للتعرف على الخدمات المقدمة لهم والرعاية الكاملة التي تشمل رعاية صحية وأنشطة اجتماعية وترفيهية، وزيارة دار للايتام للتعرف على سبل الرعاية المقدمة للايتام من خلال التعليم والرعاية الصحية والرياضية والترفيهية، وزيارة مركز للنساء المعنفات اللاتي تعرضن للعنف الاسري وليس لهن مأوى والتعرف على سبل دعمهن عن طريق تأهيلهن ومساعدتهن على الحصول على فرصة عمل لمواجهة ظروف الحياة، وكذلك سيتم زيارة مركز للتعافي من المخدرات والتعرف على أوجه الدعم والمساعدة المقدمة للمدمن من أجل تعافيه من المخدرات.
 
وفي نهاية الزيارة سيتم عمل زيارة سياحية لمدينة جبيل التاريخية للتعرف على تاريخ لبنان القديم وعراقة الحضارة اللبنانية.

نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

حبس رئيس جامعة العريش 6 أشهر وعزله من منصبه.. تفاصيل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

ترشيحاتنا

مؤتمر منظمة العمل الدولية.. نقطة تحول نحو مستقبل أفضل لعمال العالم

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات تصعيد جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال

بقيمة 4 ملايين جنيه.. التعليم تبدأ 4 مشروعات لدعم ذوى الهمم

ننشر أهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال الربع الأول من 2022|أرقام

السيسي يصدق على ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.2020

وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بأضرار المخدرات‬

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ