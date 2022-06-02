أبرزها علاج آلام الركبة.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

يستخدم الأشخاص أوراق الجوافة لأمراض المعدة والأمعاء والألم ومرض السكري والتئام الجروح، تستخدم الفاكهة لارتفاع ضغط الدم .

فاكهة الجوافة هي مصدر لفيتامين سي والألياف والمواد الأخرى التي تعمل كمضادات الأكسدة، تعمل مضادات الأكسدة على إبطاء أو إيقاف الآثار الضارة للأكسدة، الأكسدة تفاعل كيميائي يضاف فيه الأكسجين إلى عنصر أو مركب كيميائي.

وتحتوي أوراق الجوافة أيضًا على مواد كيميائية ذات تأثيرات مضادة للأكسدة وتأثيرات أخرى.

فوائد الجوافة وأوراقها

الإسهال

لا يؤدي تناول مستخلص أوراق الجوافة مع علاج الجفاف الفموي يقصر مدة الإسهال أو يقلل الألم، ولكن قد يساعد في تقليل عدد المرات التي تحدث فيها آلام المعدة .

تقلصات الدورة الشهرية (عسر الطمث)

تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول مستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من تقلصات الدورة الشهرية بكمية صغيرة.

علاج أمراض اللثة (التهاب اللثة)

شطف الفم بمستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من أمراض اللثة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب اللثة، لكن لا يبدو أنه يقلل البلاك.

ارتفاع ضغط الدم

أظهرت الأبحاث المبكرة أن تناول كميات كبيرة من الجوافة يوميًا بدلاً من الأطعمة الغنية بالدهون لمدة 12 أسبوعًا يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم .

آلام الركبة

تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول مستخلص أوراق الجوافة قد يقلل من الألم والتصلب بكمية صغيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام الركبة .