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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطير مشلتت بـ الجلاش

صدى البلد

إذا كنتي من عشاق الفطائر والمعجنات وتودين تقديم الفطير على الفطار أو العشاء لأسرتك نقدم لك اليوم طريقة عمل فطير مشلتت بالجلاش…

مجموع الوقت 55 دقيقة
وقت التحضير 30 دقيقة

وقت الطبخ 25 دقيقة

4 أشخاص

سهل

المكوّنات

لبن زبادي – نصف كوب

قشطة – نصف كوب

زبدة – ثلاثة ارباع الكوب

بايكنغ باودر – ملعقة صغيرة

سكر – ملعقتان صغيرتان

عجينة جلاش – 500 غرام

حليب سائل – ربع كوب

طريقة العمل

1- في وعاء، ضعي الزبادي، القشطة، الزبدة، البايكنغ باودر، السكر والحليب.

2- اخفقي المكونات حتى يتجانس الخليط.

3- في صينية فرن مدهونة بالزبدة، افردي عجينة جلاش مع الابقاء على الاطراف متدلّية خارج الصينية.

4- ادهني العجينة من بالخليط.

5- كرّري العملية لباقي كمية العجين مع ترك طبقة من العجينة جانبا.

6- أغلقي الاطراف بالتتالي مع دهن كل طبقة من خليط الزبادي.

7- افردي العجينة الاخيرة على الوجه بعد وضع الأطراف اسفلها وادهنيها من خليط الزبادي.

8- أدخلي الصينية الى فرن محمّى على حرارة 200 درجة مئوية حتى يتحمّر الفطير المشلتت.

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