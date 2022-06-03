أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

أثارت تصريحات دكتور أحمد كريمة عن التعدد حفيظة الرأي العام

إليكم أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بـ جامعة الأزهر عن التعدد:



1- تعدد الزوجات مذكور فى القرآن الكريم وتحديدًا فى الآية الثالثة من سورة النساء



2- التعدد مشروع ومباح فكل شخص حر لكن البعض يخطط أن يكون الزواج مدنيًا



3- سيدنا إبراهيم تزوج من اثنتين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج من 9



4- من يهاجمني تزوج من 6 سيدات ولا أريد أن أفتح هذا الموضوع للنقاش



5- فى حالة طلب زوج نجلتي بالزواج من أخرى لن أرفض



ولمتابعة المزيد حول تصريحات دكتور أحمد كريمة عن التعدد .. تابع الفيديو جراف التالي: