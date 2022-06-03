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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

دكتور أحمد كريمة
دكتور أحمد كريمة

أثارت تصريحات  دكتور أحمد كريمة عن التعدد حفيظة الرأي العام

إليكم أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بـ جامعة الأزهر عن التعدد:

تزوج 6 مرات وهاجمني!.. 10 تصريحات نارية لـأحمد كريمة عن التعدد.. فيديو

أحمد كريمة يرد على سؤال هل تقبل أن يتزوج زوج بنتك بأخرى؟


1- تعدد الزوجات مذكور فى القرآن الكريم وتحديدًا فى الآية الثالثة من سورة النساء


2- التعدد مشروع ومباح فكل شخص حر لكن البعض يخطط أن يكون الزواج مدنيًا


3- سيدنا إبراهيم تزوج من اثنتين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج من 9


4- من يهاجمني تزوج من 6 سيدات ولا أريد أن أفتح هذا الموضوع للنقاش


5- فى حالة طلب زوج نجلتي بالزواج من أخرى لن أرفض


ولمتابعة المزيد حول تصريحات دكتور أحمد كريمة عن التعدد .. تابع الفيديو جراف التالي:

تعدد الزوجات دكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية جامعة الأزهر الآية الثالثة من سورة النساء

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