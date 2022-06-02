بـ صورة قديمة .. ظهور جديد لـ غادة عبد الرازق على إنستجرام

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة قديمة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت على الصورة قائلة: "صور ٢٠١٥".





وقدمت غادة عبد الرازق، أحدث أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وحلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سر رشاقتها، قائلة: "رشاقتي تكلفني جهد كبير ومبالغ كبير ومتابعة مستمرة مع أطباء متخصصين".

وأوضحت:" هناك خلطة خاصة أقوم بها وهي عبارة ماء الأرز فهو مفيد للبشرة ومنع تساقط الشعر".

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي، مؤكدا :" قررت اخذ استراحة محارب هذا العام من الاعمال الدرامية".

وعن عمليات التجميل، قالت غادة عبدالرازق: ،:"التفكير في عمليات التجميل بالنسبة لي حسب الدور، لو الدور تطلب مني ملعبش في ملامح وشي مش بعمل أي حاجة، حتى لو عندي خطوط ولا حاجة".

وتحدثت عبد الرازق خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، عن حالتها الصحية، قائلة :"شعري كله وقع من قدام وعندما ذهبت للطبيب أخبرني أن السبب نفسي".

وقال عبد الرزاق خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، :" اتضحك عليا في ملايين من 4-5 سنين كانت باقي مستحقات لي في احد الأعمال الفنية".