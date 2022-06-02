بيراميدز يواجه اتحاد جدة في السعودية خلال التوقف الدولي

أعلن نادي اتحاد جدة، خوضه مباراة ودية يوم 6 يونيو الجاري أمام نظيره بيراميدز في المملكة العربية السعودية.

وأشار اتحاد جدة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، إلى أن مباراته أمام بيراميدز ستكون إحدى مباراتين وديتين سيخوضهما خلال فترة التوقف الدولي.

ويضم اتحاد جدة في صفوفه المحترف المصري أحمد حجازي ولكنه لن يتواجد في المباراة الودية أمام بيراميدز لالتزامه بالتواجد مع المنتخب الوطني.

ويتقاسم الاتحاد صدارة الدوري السعودي مع نظيره الهلال برصيد 61 نقطة قبل جولتين من النهاية، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 21 مباراة بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر الذي خاض 20 مباراة.