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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل إيجابي بين موزمبيق ورواندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب رواندا
منتخب رواندا

انتهت أحداث مباراة موزمبيق مع نظيره رواندا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأقيمت مباراة موزمبيق وروندا على ملعب سوكر سيتي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للكان.

وأحرز بليز نيشيموي لاعب رواندا الهدف لفريقه في الدقيقة 65، فيما سجل ستانلي راتيفو لاعب منتخب موزمبيق هدف التعادل لمنتخبه في الدقيقة 68.

ويتواجد منتخبي موزمبيق ورواندا في المجموعة الثانية عشر بالتصفيات المؤهلة للكان، والتي تضم بنين والسنغال.

وبهذه النتيجة يتساوى منتخب رواندا بنفس الرصيد مع موزمبيق بنقطة لكل منهم، ويخوض السنغال وبنين مباراتهما يوم السبت المقبل.

موزمبيق رواندا كاس امم افريقيا كوت ديفوار 2023 سوكر سيتي بليز نيشيموي

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