عوض تاج الدين: كل لقاحات العالم موجودة فى مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، إن كل لقاحات العالم الخاصة بـ فيروس كورونا، موجودة فى مصر، وهذا دليل قى تحركات المسئولين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه لا يوجد مشكلات فى مصر بشأن فيروس كورونا، والإصابات قليلة جدًا ولكن الفيروس لم ينتهى كما يقول البعض.

وتابع فيروس كورونا لا يزال موجودا و الإصابات به قليلة جدًا، و على الجميع العلم بذلك، وأكد أنه لا يوجد أى تحورات جديدة، ونحمد الله على الوضع فى مصر.

ولفت إلى أن جميع اللقاحات فى العالم موجودة وأن عدد اللقاحات التى تم إعطائها للمواطنين وصلت لـ 83 مليون، فالبعض حصل على الجرعة الأولى و الثانية، و البعض حصل على الثالثة.

وأشار إلى أن اللقاح يرفع من نسبة المناعة، ويقى من الإصابات الشديدة، واللقاح يعطى المناعة لـ فترة زمنية معينة، وبعد ذلك تقل نسبة المناعة من اللقاح.

وكشف أن اللقاح لا يعطى مناعة دائمة، ولكن الحصول على جرعات يكون من أجل التنشيط، وأن اللقاحات الثالثة وما سيأتى بعدها سيكون لـ الفئات الأكثر عرض لـ الإصابة وكبار السن.