إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

يصل منتخب غينيا القاهرة ظهر غدٍ الجمعة استعدادًا لمواجهة مصر في مستهل مشوارهما بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويحل منتخب غينيا ضيفًا على مصر باستاد القاهرة، في المباراة التي ستقام يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات.

وعلم صدى البلد أن منتخب غينيا يصل إلى مصر ظهر الغد الموافق 3 يونيو، وسيتدرب مساءً على الملعب الفرعي باستاد القاهرة. كما أن لاعبي غينيا سيخوضون تدريبهم الأخير المقرر له بعد غدٍ السبت على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة.

ويتواجد منتخبا مصر وغينيا في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من مالاوي وإثيوبيا.