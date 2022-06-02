افرش الشقة بـ 48 ألف جنيه.. محافظ دمياط تعلن خبرا سارا للمقبلين على الزواج

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن هناك تسويقا لأثاث دمياط عبر منصات إلكترونية، موضحة أن هذه الفكرة جديدة، وأن المنتجات يكتب عليها صنع فى دمياط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه تم عمل معارض كثيرة جدًا، وتم المشاركة لـ 5 مرات فى أرض المعارض بمدينة نصر، وتم عمل معارض فى الصعيد.

ولفت إلى أنه منذ عام 2016، وهناك عمل على نشر معارض صنع فى دمياط ولكن تم التوسع فيه خلال الفترة الأخيرة وأن هناك عرضا يتيح فرش الشقة بالكامل بـ 50 ألف جنيه و بـ " 48 ألفا"، وأن الخصومات تصل لـ 20% بمعرض الأثاث صنع فى دمياط.