نقيب الصيادين: ديدان الأسماك تؤثر على الإنتاج فقط ولا تؤثر على المواطن

كشف أحمد نصار نقيب الصيادين، حقيقة ظهور ديدان الأسماك فى نهر النيل بقرية ميت دسيس بالدقهلية، وقال إن هناك بعض الأشياء تظهر على شكل طفيليات فى الفترة بين الصيف و الشتاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن التأثير يكون على السمكة فقط، وليس على المواطن الذى يتناول السمكة.

ولفت إلى أن هذه الديدان طفيليات بسبب ركود المياه، وديدان الأسماك تؤثر على انتاج الأسماك وهى موجودة أيضًا فى بحيرة قارون، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم انشاء جهاز لحماية الثروة السمكية.

وأشار إلى أنه فى حالة طهى السمك بطريقة جيدة، لن يكون هناك أى مشكلات على متناولها.