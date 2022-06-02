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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصيادين: ديدان الأسماك تؤثر على الإنتاج فقط ولا تؤثر على المواطن

الأسماك
الأسماك

كشف أحمد نصار نقيب الصيادين، حقيقة ظهور ديدان الأسماك فى نهر النيل بقرية ميت دسيس بالدقهلية، وقال إن هناك بعض الأشياء تظهر على شكل طفيليات فى الفترة بين الصيف و الشتاء.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة  " سي بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن التأثير يكون على السمكة فقط، وليس على المواطن الذى يتناول السمكة.

 

ولفت إلى أن هذه الديدان طفيليات بسبب ركود المياه، وديدان الأسماك تؤثر على انتاج الأسماك وهى موجودة أيضًا فى بحيرة قارون، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم انشاء جهاز لحماية الثروة السمكية.

 

وأشار إلى أنه فى حالة طهى السمك بطريقة جيدة، لن يكون هناك أى مشكلات على متناولها.

 

أحمد نصار نقيب الصيادين ديدان الأسماك الصيف

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