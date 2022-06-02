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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. إبراهيم عيسي ينشر وثائق نادرة لقرار السادات سنة 1976| شاهد

الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن الهزائم في الحروب ليس بالضرورة أن تكون كل مرة لأسباب عسكرية ولكن هناك أسباب أخري بكل تأكيد.

وأضاف "عيسى" خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية أنه لابد أن نعرف من أين تأتي هزائمنا وأسبابها والاستفادة من دروسها حتى لا تتم مرة أخرى.

وتابع إبراهيم عيسى أن وثائق الحروب دائما تنشر بعد 30 عام بعد الحرب ولكن وثائق حرب نكسة 67 لم تنشر حتى الآن وبعد مرور ما يقرب من 50 عاما من الحرب.

وعرض إبراهيم عيسي وثائق نادرة لقرار الرئيس الراحل أنور السادات عام 1976، مشيرا إلى القرار كان عبارة عن تشكيل لجنة لتسجيل الحقائق التاريخية  لثورة 23 يوليو عام 1952 وتقصي الحقائق السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها برئاسة محمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية. 

إبراهيم عيسى حرب نكسة 67 أنور السادات الحقائق السياسية محمد حسني مبارك

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