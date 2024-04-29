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رئيس التحرير
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برلمان

سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم .. رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة للمجلس

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ويناقش المجلس  في جلسته العامة اليوم وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة   طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا  بشان استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.                                                                                                                                كما يضم جدول أعمال الجلسة العامة ايضا  طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.                                                                                

ومن المقرر ان يحيل مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت هذه التقارير التي تحال من مجلس الشيوخ إلى الحكومة على النحو التالي:                      تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية ، و تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية.                                             

و  تقريرا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي، و  تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء طاحون، بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية.                                

 و تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي  ، و تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رمضان إمام، بشأن سرعة تلبية احتياجات وحدة طب أسرةكسفريت بمحافظة الإسماعيلية، والنائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي.                                                                                                                                                و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوان، بشأن إنشاء أفرع للتأمين الصحي بمراكز براني - السلوم - الحمام - الضبعة بمحافظة مطروح.                         

و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النواب مجدي القاضي، ومحمود أبو سديرة، وأحمد جلال أبو الدهب، بشأن تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية للمسح البيئي للجراد الصحراوي ، و تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمود القط، بشأن تفعيل تخفيضات دخول المتاحف للطلبة أيام الجمعة والسبت، والنائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافي غير المادي المصري.                                                                     

و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إطلاق منصة دولية لمقالات الرأي المصرية.                                                       

و  تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إحلال وتجديد معهد سيدي سعدون - بلبيس بمحافظة الشرقية ، وكذلك مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب وجاءت كالتالي : طلب النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.                                                

وطلب النائب محمد السباعي، بشأن التوسع في تنفيذ خريطة مشروعات صناعية داخل القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة جودة التعليم العالي

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