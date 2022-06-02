طرق طبيعية لعلاج الإجهاد العصبي المتكرر

يتعرض الجميع للمعاناة من الإجهاد العصبي ولكن تختلف حدته ودرجة تكراره من شخص لأخر حيث يعاني البعض منه بشكل مزمن مما يسبب أضرار عديدة.

ويتسبب الإجهاد العصبي المتكرر أو المزمن فى إصابة الإنسان بأمراض عديدة مثل السكري والروماتويد وضعف الذاكرة والخرف والضعف العام .

نعرض لكم أهم طرق علاج الإجهاد العصبي والتوتر المتكرر وفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك”

الأحداث المجهدة هي حقائق الحياة، وقد لا تتمكن من تغيير وضعك الحالي. لكن يمكنك اتخاذ خطوات لإدارة تأثير هذه الأحداث عليك.

يمكنك تعلم التعرف على أسباب التوتر وكيفية الاعتناء بنفسك جسديًا وعاطفيًا في مواجهة المواقف العصيبة.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط وافر من النوم

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التنفس العميق أو التدليك أو التأمل

الاحتفاظ بدفتر يوميات والكتابة عن أفكارك أو ما أنت ممتن له في حياتك

قضاء بعض الوقت في ممارسة الهوايات ، مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة برنامج أو فيلم مفضل

تكوين صداقات صحية والتحدث مع الأصدقاء والعائلة

امتلاك حس الفكاهة وإيجاد طرق لتضمين الفكاهة والضحك في حياتك مثل مشاهدة الأفلام المضحكة أو الاطلاع على مواقع المزاح.

التطوع في الأعمال الخيرية فى المجتمع حول الإجهاد العصبي

تنظيم وتحديد أولويات ما تحتاج إلى إنجازه في المنزل والعمل وإزالة المهام غير الضرورية.

طلب المشورة من مختص تساعدك فى تطوير استراتيجيات محددة للتعامل مع التوتر

تجنب الطرق غير الصحية للتحكم في التوتر مثل السجائر والمخدرات والطعام الكثير.

الجدير بالذكر أن تعلم إدارة الإجهاد العصبي يساعد فى الحصول على راحة البال ، وتقليل التوتر والقلق ، وتحسين نوعية الحياة ، وتحسين ظروف مثل ارتفاع ضغط الدم ، وتحسين ضبط النفس والتركيز ، وتحسين العلاقات وقد يؤدي ذلك إلى حياة أطول وأكثر صحة.

