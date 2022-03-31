يصيب ملايين الأشخاص.. صداع التوتر لا يعالج بالمسكنات.. أعراضه وكيف تتخلص منه؟

الضغط حول الجبهة من أعراض صداع التوتر

تقنيات التوتر والكمادات أبرز طرق علاج صداع التوتر

يصيب صداع التوتر عددا كبيرا من الأشخاص حول العالم فهو أكثر أنواع الصداع انتشارا بين مختلف الأعمار

وللأسف مازال عدد كبير من الأشخاص لا يعرفون هذا النوع من الصداع ولا يستطيعون التفرقة بينه وبين أنواع الصداع الأخرى وهذا يؤثر بشكل واضح على العلاج ويجعل الشخص لا يتحسن مع طرق علاج الصداع التقليدية .

نكشف لكم فى هذا التقرير أهم أعراض صداع التوتر وطرق علاجه حيث أن الطرق الطبيعية تحقق نتائج أفضل من المسكنات وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline ”

ويشعر معظم الأشخاص الذين يعانون من صداع التوتر من صداع عرضي يحدث مرة أو مرتين في الشهر في المتوسط، ومع ذلك يمكن أن يكون صداع التوتر مزمنًا أيضًا.

وفقًا لعيادة كليفلاند ، يؤثر الصداع المزمن على حوالي 3 % من سكان الولايات المتحدة ويشمل نوبات الصداع التي تستمر لأكثر من 15 يومًا في الشهر كما أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بـ صداع التوتر.

ومن أهم أعراض صداع التوتر أنه يسبب الشعور بألم خلف العينين وفي الرأس والرقبة تختلف شدته من شخص لآخر، فقد يكون خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا ويشعر بعض الأشخاص عندما يصابون بـ صداع التوتر كأن هناك شريطا ضيقا حول جبهتهم يتسبب لهم فى الألم.

أعراض صداع التوتر

تشمل أعراض صداع التوتر مجموعة متنوعة من العلامات الجسدية أبرزها ما يلي:

ألم خفيف في الرأس

الضغط حول الجبهة

ألم حول الجبهة وفروة الرأس

علامات مشابهة للصداع النصفي

عادة ما يكون الألم خفيفًا أو متوسطًا، ولكنه قد يكون شديدًا أيضًا وفي هذه الحالة قد تخلط بين صداع التوتر والصداع النصفي وهذا نوع من الصداع يسبب ألمًا نابضًا في أحد جانبي رأسك أو كليهما.

ومع ذلك فإن صداع التوتر ليس له جميع أعراض الصداع النصفي، مثل الغثيان والقيء وفي حالات نادرة قد يؤدي صداع التوتر إلى حساسية للضوء والضوضاء العالية على غرار الصداع النصفي.

علاج صداع التوتر

يعاني عدد كبير من الأشخاص من صداع التوتر وأخذ المسكنات يساعد في تقليل الألم لكنه ليس العلاج الأساسي لسبب الصداع كما أن الاستمرار عليها فترة طويلة أو الإفراط في تناولها قد يتسبب في زيادة الصداع وحدوث مشاكل صحية أخرى، لذا نرصد لكم مجموعة من الحيل الطبيعية القادرة على علاج صداع التوتر .

العلاج بالبرودة : وضع وسادة تدفئة أو كيس ثلج على رأسك لمدة 5 إلى 10 دقائق عدة مرات في اليوم.

تعلم تقنيات إدارة التوتر: يمكن أن يساعدك تعلم طرق إدارة التوتر والقلق مثل جلسات التأمل وتغيير طريقة التفكير فى التغلب على السبب الأساسي للصداع التوتري.

الإكثار من الماء: قد تكون مصابًا بالجفاف وتحتاج إلى زيادة كمية الماء التي تتناولها.

العلاج الحراري: خذ حمامًا ساخنًا أو دشًا لإرخاء العضلات المتوترة.

النوم الجيد: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى صداع التوتر

المكملات الغذائية: بعض المكملات تساعد فى علاج صداع التوتر ولكن يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب وأبرز المكملات المناسبة لعلاج التوتر هى : باتربور وأنزيم Q10 والاقحوان والمغنيسيوم والريبوفلافين (فيتامين ب 2)

الارتجاع البيولوجي: هذه تقنية استرخاء تُعلمك إدارة الألم والتوتر.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): هو علاج بالكلام يساعدك على التعرف على المواقف التي تسبب لك التوتر والقلق .

التغذية الجيدة: تأكد من عدم تفويت أي وجبات حيث يمكن أن تؤدي إلى الصداع.

العلاج بالإبر: هذا علاج بديل قد يقلل من التوتر عن طريق وضع إبر دقيقة على مناطق معينة من الجسم.

إراحة العين :خذ فترات راحة متكررة من الكمبيوتر لمنع إجهاد العين .