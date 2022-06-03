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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب دعم المثلية.. الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الكويتية، مساء أمس الخميس، إنها استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هوليستايدر، وذلك على خلفية نشر السفارة تغريدات على تويتر تدعم المثلية.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي: "تم استدعاء جيم هوليستايدر بسبب نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

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وتابعت: "التقى هوليستايدر  بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، الذي سلمه مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشرة وتشدد على ضرورة إحترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والإلتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات إلتزاماً بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وكانت تهنئة نشرتها السفارة الأمريكية لدى الكويت تتعلق بدعم المثلية، أثارت غضبًا واسعًا في البلاد فيما طالب عددًا من نواب مجلس الأمة باعتذار رسمي من قبل السفارة.

ووفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮"‬الراي‮" الكويتية‭ ‬فقد‭ ‬علق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الخبر‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والدينية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الكويتي،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالتحرك‭ ‬لضبط‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭.‬

 

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