مدحت عبد الهادي: السوشيال ميديا تروج للتعصب.. ويجب تكريم محمد صلاح.. فيديو



قال مدحت عبد الهادي، لاعب الزمالك و منتخب مصر السابق، إن خسارة مصر لكأس الأمم الأفريقية أمام السنغال مرتبط بمدى التأهل وتهيئة اللاعبين.



وتابع عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد» على قناة صدى البلد «شخصية اللاعبين من أهم العوامل التي تساعد على حسم المباريات»، مشيدا بأداء محمد صلاح وتأثيره على المستوى العالمي.

وأضاف «لا توجد فرق ضعيفة بأفريقيا الآن، ويجب الاستعداد بشكل جيد لجميع المباريات»، معربا عن أمنيته بالتوفيق للجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.



وأكمل «يجب دعم منتخب مصر بقوة، السوشيال ميديا أثرت سلبيا على الكرة المصرية من خلال التعصب إلى الأهلي والزمالك على مدار الفترات الماضية»، مؤكدا أهمية تكريم محمد صلاح مع منتخب مصر الفترة المقبلة.



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