شاب أمريكي يحتفظ بفاتورة مستشفى للذكرى.. لهذا السبب

لا شك ان الصحة من أكبر القطاعات الهامة في أي دولة، و في كثير من الدول المتقدمة أسعار الفحص الطبي في المستشفيات باهظة للغاية لأن الحكومات تولي للقطاع الصحي اهتماما و رعاية كبيرة لذلك أي إجراء في المستشفى مهما كان بسيطا يكون مكلف .

و بحسب ما ورد في الصحف المغربية، فإن شاب أمريكي بالغ من العمر 23 عاما، قام بالإحتفاظ بفاتورة حساب إقامته في المستشفى و رعايته طبيا و لم يدفع اكثر من 31 دولار.



ذهل الشاب من فاتورة المستشفى التي قامت إدارة الحسابات بإرسالها له، فقد كان يعتقد أنهم سيطالبوه بأرقام باهظة لإقامته في المستشفى و العناية به إلا أن الفتورة كانت تبلغ 31 دولارا فقط و بالنسبة له فإنه سعر زهيد .

قال الشاب الأمريكي، أن كان خائفا للغاية من الفاتورة التي ستصدرها المستشفى، و خاصة و انها لا يملك تأمينا صحيا، ولا أموال نقدية كافية بالنسبة، و ظن ان الحال كالحال في أمريكيا التي لا تقبل مستشفياتها الدفع سوى ببطاقات الإئتمان، و لكنه فوجئ أن الإدارة تقبل الأوراق النقدية .

جدير بالذكر قام بالإحتفاظ بفاتورة المستشفى للذكرى حينما يعود إلى بلاده، و ذلك بعد تعرضه لحادث سير تسبب في إغمائه و روى ما حدق له من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي وحصد ما يقرب من 2 مليون مشاهدة .

