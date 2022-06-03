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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب أمريكي يحتفظ بفاتورة مستشفى للذكرى.. لهذا السبب

صدى البلد

لا شك ان الصحة من أكبر القطاعات الهامة في أي دولة، و في كثير من الدول المتقدمة أسعار  الفحص الطبي في المستشفيات باهظة للغاية لأن الحكومات تولي للقطاع الصحي اهتماما و رعاية كبيرة لذلك أي إجراء في المستشفى مهما كان بسيطا يكون مكلف . 
و بحسب ما ورد في الصحف المغربية، فإن شاب أمريكي بالغ من العمر 23 عاما، قام بالإحتفاظ بفاتورة حساب إقامته في المستشفى و رعايته طبيا و لم يدفع اكثر من 31 دولار. 

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ذهل الشاب من فاتورة المستشفى التي قامت إدارة الحسابات بإرسالها له، فقد كان يعتقد أنهم سيطالبوه بأرقام باهظة لإقامته في المستشفى و العناية به إلا أن الفتورة كانت تبلغ 31 دولارا فقط و بالنسبة له فإنه سعر زهيد . 
قال الشاب الأمريكي، أن كان خائفا للغاية من الفاتورة التي ستصدرها المستشفى، و خاصة و انها لا يملك تأمينا صحيا، ولا أموال نقدية كافية بالنسبة، و ظن ان الحال كالحال في أمريكيا التي لا تقبل مستشفياتها الدفع سوى ببطاقات الإئتمان، و لكنه فوجئ أن الإدارة تقبل الأوراق النقدية . 
جدير بالذكر قام بالإحتفاظ بفاتورة المستشفى للذكرى حينما يعود إلى بلاده، و ذلك بعد تعرضه لحادث سير تسبب في إغمائه و روى ما حدق له من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي وحصد ما يقرب من 2 مليون مشاهدة . 
 

الصحة الفحص الطبي المستشفيات المستشفى شاب أمريكي فاتورة حساب

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